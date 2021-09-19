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Перечислены выплаты, начисляемые без заявлений

Елена Прошина
25 минут назад

Министерство труда перечислило выплаты, которые будут начислять с 2022 года автоматически, сообщает «Парламентская газета».

Перечислены выплаты, которые россиянам выдадут автоматически
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2022 года будут начисляться пособия по беременности и родам, выплаты при рождении ребёнка и больничные. Как заверил Минтруд, деньги придут автоматически.

В настоящее время в стране насчитывается несколько видов выплат, которые можно получить, минуя Пенсионный фонд РФ. Например, после рождения ребёнка ПФР самостоятельно готовит сертификат о материнском капитале. Ранее фонд начал назначать ежемесячные денежные выплаты инвалидам в проактивном режиме.

В мае 2021 года ПФР также обязали назначать гражданам пенсии по данным из службы занятости. В беззаявительном порядке уже начисляют страховые и социальные пенсии по инвалидности.

Сегодня возврат налогового вычета можно провести в упрощённом режиме без пакета документов.

Как сообщалось, к 1 октября 2021 года некоторые пенсионеры в России получат новые выплаты и индексации. Средства будут выплачены ко Дню пожилого человека.

Прибавку к пенсии получат те, кому уже исполнилось 80 лет, военные пенсионеры, жители Крайнего Севера. Также деньги направят пенсионерам в нескольких регионах.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Парламентская газета,
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