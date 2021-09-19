Какие категории пенсионеров могут рассчитывать на новые выплаты

Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты рассказали, какие категории пенсионеров в октябре могут рассчитывать на новые выплаты и индексации.

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Среди них - военные пенсионеры, россияне старше 80 лет, жители Крайнего Севера и некоторых других регионов.

Пенсионеры в части субъектов Федерации могут рассчитывать на выплаты к Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Размер выплаты зависит от возможностей регионального бюджета. Например, в Ненецком АО пенсионеры, проработавшие 15 лет на территории округа, получат 10 000 рублей. В Челябинской области к 1 октября предусмотрена выплата в размере 700 рублей для всех пенсионеров.

С 1 октября на 3,7% будут увеличены пенсии военнослужащих. Это произойдет одновременно с повышением окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, от размеров которых зависят военные пенсии. Прибавку получат около 2,6 млн человек - проходивших службу по контракту или по призыву; бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи.

По словам экономиста Андрея Лободы, в среднем прибавка составит около тысячи рублей.

Также увеличение размера пенсии ожидает россиян, которым в сентябре 2021 года исполнилось 80 лет. Им выплатят фиксированную сумму в двойном размере.

Увеличение пенсий с 1 октября ждет пенсионеров, которые имеют 15 лет или 20 трудового стажа в районах Крайнего Севера или на приравненных у ним территориях. Для получения прибавки необходимо иметь 20 лет трудового стажа для женщин, 25 лет — для мужчин.

Как сообщил главный аналитики TeleTrade Марк Гойхман, выплата к пенсии увеличивается на 50%, если стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, и на 30% при стаже не менее 20 лет на приравненных к ним территориях.