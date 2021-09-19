Россиянам назвали условие выплаты пенсии вместо умершего родственника

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил об условиях получения пенсионных накоплений умершего родственника его наследниками. Об этом говорится на сайте ПФР.
Если пенсионер заранее не указал в соответствующем заявлении в Пенсионный фонд правопреемников средств своих пенсионных накоплений, то ими автоматически будут считаться родственники умершего пенсионера.
Первоочередное право на получение выплаты пенсии за умершего имеют его дети, в том числе усыновленные, а также супруг и родители (усыновители). Если таковых не найдется, на пенсионные выплаты этого рода могут претендовать наследники второй очереди: братья, сестры, дедушки и внуки усопшего, сообщает сайт ПФР.
В Фонде уточнили, что выплата пенсионных накоплений родственникам одной очереди производится в одинаковых долях.
Согласно существующим правилам, претенденты на получение пенсионных накоплений умершего пенсионера должны в течении полугода после его смерти обратиться в ПФР за получением этих средств. При этом им придется подать соответствующее заявление и представить, в частности, документы, свидетельствующие о степени родства с усопшим.