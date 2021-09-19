Россиянам назвали условие выплаты пенсии вместо умершего родственника

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил об условиях получения пенсионных накоплений умершего родственника его наследниками. Об этом говорится на сайте ПФР.

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Если пенсионер заранее не указал в соответствующем заявлении в Пенсионный фонд правопреемников средств своих пенсионных накоплений, то ими автоматически будут считаться родственники умершего пенсионера.

Первоочередное право на получение выплаты пенсии за умершего имеют его дети, в том числе усыновленные, а также супруг и родители (усыновители). Если таковых не найдется, на пенсионные выплаты этого рода могут претендовать наследники второй очереди: братья, сестры, дедушки и внуки усопшего, сообщает сайт ПФР.

В Фонде уточнили, что выплата пенсионных накоплений родственникам одной очереди производится в одинаковых долях.