Выплату в 50 тыс. рублей распространили на всех блокадников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате 50 тысяч рублей гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Деньги направят из Резервного фонда городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.
«Постановление устанавливает для граждан, проживавших в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев, получение единовременной выплаты – 50 тысяч рублей», - сказано в документе.
Постановление принято в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, а также длительными карантинными мерами, затруднившими отдых и санаторно-курортное лечение. Блокадники получат выплаты до 1 октября 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В указе говорится, что деньги выплатят гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье.
Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, не имеют знака «Жителю блокадного Ленинграда» и не относятся к категории федеральных льготников. На сегодня в Петербурге 2150 таких жителей. Таким образом, федеральные и городские власти выплатят по 50 тысяч рублей каждому жителю, хотя бы один день находившемуся в блокадном Ленинграде.