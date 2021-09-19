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Россиянам назвали лучшее время для покупки валюты

Ювелина Бернст
44 минуты назад

Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам временно перейти в иностранные валюты в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, передает Deita со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Россиянам назвали лучшее время для покупки валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист призвал граждан с внушительными запасами денег пристально следить развитием ситуации с COVID-19. Если действия руководства страны будут достаточно жесткими, это может пошатнуть курс рубля, предупредил экономист.

По прогнозам экспертов в области медицины, новый пик заболеваемости придется на октябрь - начало ноября. Делягин рекомендовал уже сейчас подыскивать подходящую иностранную валюту для покупки, например, доллар, евро и швейцарский франк.

Если инфляция в Соединенных Штатах и ряде других стран продолжится, государствам придется ужесточать денежно-кредитную политику, что приведет к обвалу спроса на топливо и рекордному падению рубля, предрек ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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