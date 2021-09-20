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Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов

Елена Прошина
51 минуту назад

Гражданам России спишут долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом рассказал Илья Торосов, замглавы Минэкономразвития (МЭР). Его слова передает портал «Известия».

Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
Фото: ТАССТАСС

По заявлению Торосова, в первый год реализации упрощенной процедуры поступило около 12 тысяч обращений. Процедура внесудебного банкротства была инициирована по 5 тысячам заявок. Ее полностью завершили только в отношении 2,5 тысячи граждан, которые первыми подали заявление на банкротство. В отношении остальных еще не истек полугодовой срок, после которого заявителя должны избавить от долгов.

Как уточнил замглавы МЭР, процедуру внесудебного банкротства хотят усовершенствовать. В будущем граждане России могут получить возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги».

Институт банкротства граждан заработал в России с 1 июля 2015 года. По закону каждый гражданин может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, если он стал неплатежеспособным.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, который определяет порядок процедуры внесудебного бесплатного банкротства гражданина. Достаточно просто подать заявку через МФЦ. Такой процедурой граждане могут воспользоваться в том случае, если их долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей или судебные приставы ранее не нашли имущество должника.

Личный счет,Илья Торосов,Минэкономразвития,газета "Известия",
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