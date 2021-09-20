Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Юрист: Банк вправе забрать ипотечную квартиру

Лера Букина
1 час назад

Зачастую в ипотечных договорах устанавливается запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду. При нарушении этого пункта банки могут выдвинуть требование досрочно погасить кредит, заявил РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Юрист: Банк вправе забрать ипотечную квартиру
Фото: ТАССТАСС

По его словам, при наличии значительного остатка долга и отсутствии возможности погасить его сразу кредитная организация обратит взыскание на предмет залога, то есть заберет квартиру.

«Данное требование договора абсолютно законно - статья 346 ГК РФ прямо указывает, что стороны в договоре могут предусмотреть любую конструкцию пользования. Более того - та же самая статья ГК говорит о том, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита», – указал специалист.

Как пояснил адвокат, таким запретом банк хочет сохранить качество жилья на случай ее продажи, если задолженность не будет погашена.

Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Данилов отметил, что банки могут узнать о сдаче квартиры через арендные платежи, которые поступают на счет заемщика. Эксперт рекомендует детально изучать ипотечный договор и не нарушать его, чтобы не возникло проблем в будущем.

Юристы ранее перечислили случаи, когда государство может забрать квартиру у собственника. Принудительно изъять жилье государство может, если квартира была получена от муниципалитета незаконно. Например, по фиктивным документам или вследствие совершения преступления. Кроме того, квартиру можно утратить по решению суда за долги, если это не единственное жилье. Также суд может лишить жилья, если собственник решил сделать незаконную перепланировку и отказывается возвращать все в прежнее состояние.
Личный счет,Недвижимость,Станислав Данилов,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители