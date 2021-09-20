Юрист: Банк вправе забрать ипотечную квартиру

Юристы ранее перечислили случаи, когда государство может забрать квартиру у собственника. Принудительно изъять жилье государство может, если квартира была получена от муниципалитета незаконно. Например, по фиктивным документам или вследствие совершения преступления. Кроме того, квартиру можно утратить по решению суда за долги, если это не единственное жилье. Также суд может лишить жилья, если собственник решил сделать незаконную перепланировку и отказывается возвращать все в прежнее состояние.