Юрист: Банк вправе забрать ипотечную квартиру

Зачастую в ипотечных договорах устанавливается запрет на сдачу залоговой квартиры в аренду. При нарушении этого пункта банки могут выдвинуть требование досрочно погасить кредит, заявил РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.
По его словам, при наличии значительного остатка долга и отсутствии возможности погасить его сразу кредитная организация обратит взыскание на предмет залога, то есть заберет квартиру.
«Данное требование договора абсолютно законно - статья 346 ГК РФ прямо указывает, что стороны в договоре могут предусмотреть любую конструкцию пользования. Более того - та же самая статья ГК говорит о том, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита», – указал специалист.
Как пояснил адвокат, таким запретом банк хочет сохранить качество жилья на случай ее продажи, если задолженность не будет погашена.
Данилов отметил, что банки могут узнать о сдаче квартиры через арендные платежи, которые поступают на счет заемщика. Эксперт рекомендует детально изучать ипотечный договор и не нарушать его, чтобы не возникло проблем в будущем.