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В среднем ₽6350: кто получит новые выплаты от ПФР

Лера Букина
1 час назад

С 1 июля 2021 года в России ввели новое пособие для беременных женщин. Так, с 20 сентября денежные выплаты будут перечислять беременным, подавшим заявление в ПФР на получение средств в конце августа. Пособие получат те, кто встал на учет в женской консультации на ранних сроках беременности, то есть до 12 недель, сообщает ПФР.

В среднем ₽6350: кто получит новые выплаты от ПФР
Фото: ТАССТАСС

Ранее размер минимальной единовременной выплаты ранее в среднем составлял 708,23 рубля. Сегодня размер ежемесячного пособия равняется 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. В среднем по России это 6350 рублей.

Какие категории пенсионеров могут рассчитывать на новые выплаты

«Срок первой выплаты зависит от даты принятия решения о назначении пособия. Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие», – указали в ПФР.

Как подчеркнули в фонде, не все беременные имеют право на данную выплату. Это касается лишь тех, чей срок беременности составляет не менее 6 недель (постановка на учет - до 12 недель). Еще одно условие для получения пособия – определенный размер доходов семьи. Он должен быть не выше прожиточного минимума в регионе. Также важно, чтобы были соблюдены правило «нулевого дохода» и требования по имущественной обеспеченности. Перечисление возможно только на счет в банке, необходимо оформить карту «Мир». Гражданство значения не имеет.

Министерство труда перечислило выплаты, которые с 2022 года будут начислять автоматически. Речь идет о пособиях по беременности и родам, выплатах при рождении ребенка и больничных.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
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