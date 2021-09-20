В среднем ₽6350: кто получит новые выплаты от ПФР

С 1 июля 2021 года в России ввели новое пособие для беременных женщин. Так, с 20 сентября денежные выплаты будут перечислять беременным, подавшим заявление в ПФР на получение средств в конце августа. Пособие получат те, кто встал на учет в женской консультации на ранних сроках беременности, то есть до 12 недель, сообщает ПФР.

Как подчеркнули в фонде, не все беременные имеют право на данную выплату. Это касается лишь тех, чей срок беременности составляет не менее 6 недель (постановка на учет - до 12 недель). Еще одно условие для получения пособия – определенный размер доходов семьи. Он должен быть не выше прожиточного минимума в регионе. Также важно, чтобы были соблюдены правило «нулевого дохода» и требования по имущественной обеспеченности. Перечисление возможно только на счет в банке, необходимо оформить карту «Мир». Гражданство значения не имеет.