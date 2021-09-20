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Расходы на ремонт по ОСАГО рассчитают по-новому

Лера Букина
28 минут назад

Положение Центробанка 755-П, содержащее новую «методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства» в рамках ОСАГО, вступает в силу 20 сентября. Действовавшую с 1 декабря 2014 года методику отменили.

Расходы на ремонт по ОСАГО рассчитают по-новому
Фото: ТАССТАСС

В справочники средней стоимости запасных частей внесены изменения, пишет «Коммерсант». Всего существует три каталога: стоимость запчастей, материалов и нормо-часов. По данным сведениям у автовладельца есть возможность проверить, корректно ли страховая оценила ущерб в результате ДТП.

До сегодняшнего дня базы с ценами были активны для 13 «экономических регионов». Теперь у каждого региона будет действовать свой справочник. Это сделано для того, чтобы можно было точно рассчитать стоимость ремонта с учетом местных цен.

Теперь актуализация справочников будет осуществляться раз в три месяца вместо шести месяцев. Благодаря новой методике механизм определения стоимости ремонта станет «более прозрачным для автовладельцев», заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Также, по его мнению, новая мера снизит число судебных споров по «автогражданке».

Водителям объяснили, как снизить стоимость ОСАГО

Также Банк России упразднил возможность учета стоимости дешевых б/у запчастей. По мнению вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, данное решение поможет улучшить качество ремонта, а при компенсации страховой компанией ущерба деньгами размер выплат увеличится.

Адвокат Алексей Ащаулов считает, что автовладельцы не ощутят изменений.

«Сегодня страховые компании идут на различные ухищрения, прикрываясь методикой ЦБ, чтобы не платить. С новым документом эта ситуация усугубится»,— указал он.

Как заявил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, безаварийная езда водителей и снижение убытков для страховщиков могут помочь снизить среднюю стоимость полиса ОСАГО в России.
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