Перечислены самые популярные схемы обмана пенсионеров

Часто лжесотрудники ПФР предлагают россиянам прибавки к пенсии, перерасчет и «выгодные условия». Для перевода якобы положенных денег необходимы данные банковской карты. Их мошенники стараются узнать во время разговора.

Также одна из популярных схем — злоумышленники говорят, что пенсионерам полагается крупная сумма денег из-за приближающегося юбилея или доплата к пенсии. Чтобы ее получить, нужно перевести какой-то процент от этих денег на указанный банковский счет.

В ПФР отметили, что сотрудники ведомства не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт и другие личные данные. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте или приходят в личный кабинет на официальном сайте.

Также в интернете много «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная информация о выплатах. Если человек оставляет номер в специальной форме, то ему звонят с предложением обратиться в «правовой центр поддержки». Там обещают помочь с оформлением выплат, позже выясняется, что такая помощь стоит недешево.