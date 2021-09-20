Кто получает самые большие чаевые в России

Сотрудникам салонов красоты оставляют самые крупные чаевые в России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса безналичных чаевых CloudPayments.

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Как отмечается, эти суммы постоянно увеличиваются. В июле-августе средний размер онлайн-чаевых в салонах красоты вырос на 24% – с 329 до 408 рублей, а в сентябре - еще на 6%. Средний размер онлайн-чаевых мастерам салонов красоты в первой половине сентября увеличился на 32% по отношению к первому полугодию 2021 года, составив 434 рубля.

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Согласно результатам исследования, средний размер онлайн-чаевых в такси в сентябре по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличился на 16%, со 176 до 205 рублей. Рост суммы чаевых был зафиксирован в июле и августе – он составил 206 рублей. Средний размер онлайн-чаевых в сфере доставки в сентябре достиг 98 рублей (+3% по отношению к первому полугодию 2021 года).

Средний размер онлайн-чаевых официантам и барменам в ресторане в первой половине сентября продемонстрировал снижение на 1% в сравнении с первым полугодием 2021 года. В июле-августе средний размер онлайн-чаевых снизился на 4% по отношению к первому полугодию с 265 до 255 рублей, в сентябре он увеличился на 3%, составив 263 рубля. Такая динамика обусловлена ситуацией с пандемией, из-за которой посещаемость кафе и ресторанов снизилась, клиенты стали больше заказывать еду на дом, подчеркивают специалисты.

Средние суммы онлайн-чаевых в салонах красоты составил 434 рубля, в ресторанах - 263 рубля, в такси - 205 рублей, в сфере доставки - 98 рублей.

«Онлайн-чаевые все больше проникают в нашу жизнь: средние суммы онлайн-чаевых растут, к сервисам онлайн-чаевых подключаются все больше предприятий в самых разных отраслях и самых разных регионах. Раньше чаевые были прерогативой официантов и барменов, с приходом электронных чаевых картина поменялась, и лучшее тому подтверждение то, что на первое место по средней сумме онлайн-чаевых вышли салоны красоты, причем эти суммы, в отличие от ресторанов, постоянно растут», – отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.