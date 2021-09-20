Эксперт дал совет по защите накоплений пенсионеров от мошенников

Обезопасить себя и пожилых родственников от мошенников можно, заблокировав онлайн-доступ к счету с накоплениями. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

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По его словам, мошенники часто провоцируют пользователей дистанционно совершать какие-то действия с банковскими счетами.

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«Можно зайти в отделение банка и потребовать заблокировать возможность удаленного подключения к счету, чтобы никто не мог осуществлять с ним операции от имени владельца», - пояснил эксперт.

Лукацкий также обратил внимание на то, что ряд кредитных организаций позволяют блокировать счета таким образом, что проведение операций по ним возможно только при личном визите владельца в отделение банка.

«Контролировать доступ нужно к любому счету, на котором накапливается достаточно большая сумма, не используемая в оперативном управлении. Лучше иметь основной счет, на котором находится небольшая сумма денег, с которой работает пользователь, в том числе онлайн. Другой счет или, может быть, вклад, должен быть недоступен извне», - посоветовал специалист.

Он отметил, что это поможет защитить накопления пожилых родственников. Можно прийти в банк с доверенностью, подписанной владельцем счета, и все оформить, пояснил Алексей Лукацкий.

Ранее компания RTM Group, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила, что злоумышленники начали массово оформлять микрокредиты на россиян. Мошенники регистрируются на сайте микрофинансовой организации, заполняют анкету и подтверждают согласие с условиями договора через СМС. Ввод кода из СМС по сути и является запросом на получение микрозайма. Злоумышленники пользуются паспортными данными, которые находят в доступных базах данных в интернете.

Для того, чтобы оказаться должником по кредиту, который вы не брали, портал Banki.ru советует внимательно относится к информационной безопасности, не оставлять паспорт без присмотра, немедленно блокировать банковские карты в случае их утери, не терять голову и поддаваться на запугивания и всю информацию перепроверять, позвонив на горячую линию банка.