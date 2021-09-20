В ПФР перечислили популярные схемы обмана пенсионеров

В настоящее время существуют разные схемы обмана пожилых граждан, заявили специалисты отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Первая уловка – специалист на дом. В этом случае аферисты представляются сотрудниками ПФР и приходят к пожилым людям домой. Чаще всего мошенники сообщают о якобы положенной прибавке к пенсии. Однако для осуществления денежного перевода требуются данные банковской карты. Их и пытаются получить лжесотрудники Пенсионного фонда и, пользуясь доверчивостью граждан, получают секретный код из СМС и паспортные данные. Также жертвам могут предложить заполнить подложную анкету. Кроме того, мошенники сообщают, что в преддверии юбилея пенсионеру полагается крупная сумма в качестве доплаты к пенсии, но для этого нужно перевести определенный процент от денег, так называемый налог на доход, на банковский счет. После того как пожилой человек сделает перевод, он получает лишь номер телефона, по которому якобы нужно обратиться для получения выплаты.

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В ПФР напоминают, что сотрудники фонда не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт, а также другие личные данные.

Еще одним видом обмана является юридическая консультация. Речь идет о «неофициальных сайтах Пенсионного фонда России», где предоставляется некорректная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. С гражданами общается «пенсионный юрист», который предлагает свою помощь в решении различных вопросов. Пенсионера просят оставить свой номер телефона, по которому звонят и предлагают обратиться в «правовой центр поддержки», чтобы получить помощь с оформлением причитающихся выплат. Эта услуга стоит немалых денег, но об этом жертва узнает после отправления мошенникам денег.

В ПФР отмечают, что услуги фонда предоставляются бесплатно.

Пенсионеров часто обманывают через электронные письма. Мошенники от имени ПФР рассылают сообщения со ссылкой на фейковый сайт, где можно якобы узнать о причитающихся компенсационных выплатах.

Пенсионный фонд подчеркивает, что не имеет отношения к данным сайтам, а всю информацию о причитающихся выплатах можно узнать в личном кабинете на сайте ПФР.

Еще одной мошеннической схемой является продажа лекарственных средств.

«В этом месяце в клиентскую службу города Тихвин Ленинградской области поступило обращение от гражданина. В обращении говорилось, что мошенники, обещают пожилым людям несуществующие компенсации за медикаменты и навязывают покупку дорогих препаратов, представляясь сотрудниками ПФР. Когда гражданин отказал в покупке, «лжепредставители» сослались на то, что в этом месяце пенсионерам были перечислены 10 тысяч рублей и деньги у гражданина должны быть. По сигналу пенсионера и сотрудницы клиентской службы органами внутренних дел были задержаны лица, совершившие данные неправомерные действия», – сообщается на сайте ПФР.

Сотрудники ПФР не предлагают гражданам посторонние услуги, подчеркнули в Пенсионном фонде.