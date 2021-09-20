Стало известно, чего боятся миллионеры США

Более половины американских миллионеров (67%) боятся оставлять большое наследство детям, следует из опроса консалтинговой компании The Motley Fool.

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Как выяснилось, большая часть богатых американцев опасается того, что наследники безответственно обойдутся с оставленными им активами. Такой страх есть у 58,74% опрошенных.

Миллионеры также боятся, что их семьи окажутся не способны управлять большим наследством. Этого опасаются 56,54% участников опроса.

За то, чтобы использовать наследства в других целях, в частности, в благотворительных, выступают 56,03% респондентов. 55,77% миллионеров назвали среди недостатков крупного наследства то, что наследники могут облениться.