Как можно узаконить собственность на гараж, дачу и участок

С 1 сентября в России действует гаражная амнистия, позволяющая узаконить гараж, право собственности на который не оформлено должным образом. О ней и других способах навести порядок во владениях читайте в подборке «Рамблера».

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Гаражная амнистия

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Вступила в силу 1 сентября 2021 года, продлится до 1 сентября 2026 года. Она позволят в упрощенном порядке оформить земельный участок, на котором стоит гараж. После регистрации собственник не только может не бояться сноса гаража, но и получает право распоряжаться участком по собственному усмотрению: продать, подарить, передать в наследство и т.д. В случае изъятия земли для государственных нужд владелец получит компенсацию. Государство, в свою очередь, сможет начислять налоги на землю и имущество и определить, кто несет ответственность за безопасность объектов и порядок на территории.

Амнистия касается объектов, построенных не позже 30 декабря 2004 года. После этой даты в силу вступили новые правила, согласно которым постройка сразу регистрируется. Гараж может быть как отдельно стоящим, так и иметь с другими гаражами общую крышу и стены. При этом у владельца должно быть какое-либо подтверждение права владения. Это документы, подтверждающие выделение земли, законность строительства гаража или его добросовестное использование до 2004 года включительно. При отсутствии документов о выделении земли подойдут любые бумаги, подтверждающие использование (договор с электросетями, квитанции на оплату и т.д.).

В случае гаражных кооперативов документ может предоставить кто-то один из его членов.

Также для легализации строения, если не было межевания, нужно предоставить схему расположения участка на кадастровом плане. Кроме того, потребуется технический план гаража.

Некоторые виды гаражей под амнистию не попадают. Это разборные металлические конструкции («ракушки»); гаражи в виде пристроек к другим объектам (домам, магазинам, автосервисам и т.д.); гаражи в многоквартирных домах под землей и самовольные постройки под снос.

Документы можно подать в орган местного самоуправления, который занимается учетом объектов, или в МФЦ. Также гражданин может обратиться напрямую в Росреестр, но в этом случае придется заплатить пошлину и за сам гараж, и за участок.

Дачная амнистия

Начала действовать в 2006 году, в конце 2020 года продлена до сентября 2026 года, но правила при этом изменились.

Упрощенный порядок регистрации земли и жилых и садовых домов, расположенных на участках, объединяет несколько разных законов. При последнем продлении нормы расширили, в том числе на участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Амнистия позволяет зарегистрировать участки, выделенные на любом основании до 30 октября 2001 года (дата вступления в силу нового Земельного кодекса). Это делается по заявлению и любому документу о праве.

Разрешения на строительство домов отменены 4 августа 2018 года. С этого момента требуется только уведомление. Амнистия позволяет узаконить дома, строительство которых начато раньше этой даты, без суда. Это касается домов не выше трех этажей и 20 метров, которые невозможно поделить на отдельные квартиры. Для регистрации права собственности нужно предоставить технический план на дом, декларацию, право на земельный участок, зарегистрированное в Росреестре.

Лесная амнистия

Закон, позволяющий перевод лесных земель в другую форму собственности, вступил в силу в 2017 году и действует до 1 января 2023 года.

Амнистия касается лесных участков, права на владение которыми возникли до 1 января 2016 года. Также она распространяется на земельные участки, которые относятся к лесному фонду, но выделены для садоводства или дачного хозяйства, если права на них возникли до 8 августа 2008 года. Участков на особо охраняемых природных территориях и территориях объектов культурного наследия амнистия не касается. Также она не распространяется на сельхозземли и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, если на них не зарегистрированы объекты недвижимости, находящиеся в собственности.

Благодаря лесной амнистии владельцы участка, граничащего с лесным фондом, могут провести межевание. Если фактическая площадь участка больше, чем указано в кадастровых документах, можно внести сведения о границах в ЕГРН, несмотря на наложение на лесные земли. Это касается тех случаев, когда участок облагорожен гражданином, огорожен забором, а также находится на территории лесного фонда, земли которого отмежеваны.