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Цены на место в очереди за iPhone 13 в Москве дошли до ₽140 тысяч

Лера Букина
1 час назад

В России в преддверии начала продаж новых iPhone 13 активизировались граждане, желающие заработать на этом. Так, в Москве стали торговать местами в очередях за новыми гаджетами, которые появятся на прилавках 24 сентября, сообщает «Рен-ТВ». Наибольшее число объявлений размещено на сервисе объявлений «Авито».

Цены на место в очереди за iPhone 13 в Москве дошли до ₽140 тысяч
Фото: AppleApple

«Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09 - 140.000 (с ночевкой), 22.09 - 110.000 (с ночевкой), 23.09 - 80.000 (с ночевкой)», – пишет один из пользователей сервиса.

При этом цена самого дорогого смартфона – iPhone 13 Pro Max – начинается от 109 990 рублей.

Другие готовы отстоять в очереди за iPhone 13 за 40 тысяч рублей в сутки, в частности, пользователь Иван. Купить пакет его услуг на три дня можно за 120 тысяч рублей.

Другой пользователь готов пойти на такой шаг за 10 тысяч рублей в сутки.

Американская компания Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Эти модели отсутствуют в каталоге официального онлайн-магазина производителя. В настоящее время для заказа доступны модели iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11, iPhone SE второго поколения, а также iPhone 13.

Личный счет,Apple,
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