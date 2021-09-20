Цены на место в очереди за iPhone 13 в Москве дошли до ₽140 тысяч

В России в преддверии начала продаж новых iPhone 13 активизировались граждане, желающие заработать на этом. Так, в Москве стали торговать местами в очередях за новыми гаджетами, которые появятся на прилавках 24 сентября, сообщает «Рен-ТВ». Наибольшее число объявлений размещено на сервисе объявлений «Авито».
«Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09 - 140.000 (с ночевкой), 22.09 - 110.000 (с ночевкой), 23.09 - 80.000 (с ночевкой)», – пишет один из пользователей сервиса.
При этом цена самого дорогого смартфона – iPhone 13 Pro Max – начинается от 109 990 рублей.
Другие готовы отстоять в очереди за iPhone 13 за 40 тысяч рублей в сутки, в частности, пользователь Иван. Купить пакет его услуг на три дня можно за 120 тысяч рублей.
Другой пользователь готов пойти на такой шаг за 10 тысяч рублей в сутки.
Американская компания Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Эти модели отсутствуют в каталоге официального онлайн-магазина производителя. В настоящее время для заказа доступны модели iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11, iPhone SE второго поколения, а также iPhone 13.