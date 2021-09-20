Цены на место в очереди за iPhone 13 в Москве дошли до ₽140 тысяч

В России в преддверии начала продаж новых iPhone 13 активизировались граждане, желающие заработать на этом. Так, в Москве стали торговать местами в очередях за новыми гаджетами, которые появятся на прилавках 24 сентября, сообщает «Рен-ТВ». Наибольшее число объявлений размещено на сервисе объявлений «Авито».

Фото: Apple Apple

«Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09 - 140.000 (с ночевкой), 22.09 - 110.000 (с ночевкой), 23.09 - 80.000 (с ночевкой)», – пишет один из пользователей сервиса.

При этом цена самого дорогого смартфона – iPhone 13 Pro Max – начинается от 109 990 рублей.

Другие готовы отстоять в очереди за iPhone 13 за 40 тысяч рублей в сутки, в частности, пользователь Иван. Купить пакет его услуг на три дня можно за 120 тысяч рублей.

Другой пользователь готов пойти на такой шаг за 10 тысяч рублей в сутки.