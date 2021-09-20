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Россиянам назвали положенные при увольнении выплаты

Елена Прошина
53 минуты назад

Работодатель должен рассчитаться с работником в день увольнения или не позднее следующего дня после обращения за расчетом. Об этом сообщил Минтруд РФ.

Россиянам назвали положенные при увольнении выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в ведомстве, в день увольнения работодатель обязан выплатить сотруднику зарплату за все отработанные дни, которые еще не оплачены – в том числе. за последний день работы. Также работнику положена денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Кроме того, работодатель может выплатить выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.

В Минтруде подчеркнули, что все расчеты должны быть проведены в день увольнения. При этом если работник в этот день не работал, выплаты должны быть перечислены не позже, чем на следующий день после обращения за расчетом.

Личный счет,Минтруд,
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