Россиянам назвали положенные при увольнении выплаты

Работодатель должен рассчитаться с работником в день увольнения или не позднее следующего дня после обращения за расчетом. Об этом сообщил Минтруд РФ.

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Как сообщили в ведомстве, в день увольнения работодатель обязан выплатить сотруднику зарплату за все отработанные дни, которые еще не оплачены – в том числе. за последний день работы. Также работнику положена денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Кроме того, работодатель может выплатить выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.