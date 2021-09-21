Правительство России анонсировало реформу ЖКХ

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости перестройки ЖКХ, концепцию которой подготовят до конца 2021 года и утвердят в первом квартале 2022 года, передает РИА Недвижимость.
"Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ . Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в 1 миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что важнейшая задача реформы заключается в выработке новых подходов к расселению аварийного жилья. В частности, предстоит разобраться "какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое – реконструировать, а какое – сносить".
Другая сложная задача - подсоединение новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре, продолжил зампред правительства. По его словам, на модернизацию инфраструктуры требуется более триллиона рублей, а "мы даем 5-10 млрд рублей". Кроме того, Хуснуллин обеспокоен финансовым состоянием обслуживающий компаний.
"К сожалению, сбор денег во многих регионах не стопроцентный, плюс не исполняются полностью инвестиционные программы. То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, - объекты вовремя не ремонтируют", - объяснил он.
Ранее рассказал, когда будет принято решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва — Нижний Новгород".