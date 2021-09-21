Правительство России анонсировало реформу ЖКХ

"Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ . Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в 1 миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер", - сказал Хуснуллин.