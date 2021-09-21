Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России изменился порядок расчета пособия по безработице

Елена Прошина
1 час назад

В России период учета дохода можно будет изменять в пользу безработного, сообщает «Российская газета». Соответствующее постановление подготовило правительство РФ.

Изменился порядок расчета пособия по безработице
Фото: ТАССТАСС

В центрах занятости населения россияне должны предоставить справку о своих доходах за последние три месяца до увольнения.

Однако по разным причинам в один из этих месяцев заработок мог оказаться меньше или выпасть полностью. Как правило, такое возможно по причине простоя производства или из-за болезни сотрудника. В результате доход за три месяца будет ниже.

По новым правилам, месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев — сам период сдвигать. В результате средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному.

Что касается бывших военных, то они могут обратиться в центр занятости в течение года со дня увольнения из ВС РФ, а средний заработок им рассчитают из тех доходов, который они получали за три месяца до армии.

Для работников с ненормированным графиком работы и для тех, кто работает неполный день или неполную рабочую неделю, средним заработком будет считаться средний дневной доход.

Личный счет,Правительство РФ,"Российская газета",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители