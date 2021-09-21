Изменился порядок расчета пособия по безработице

В России период учета дохода можно будет изменять в пользу безработного, сообщает «Российская газета». Соответствующее постановление подготовило правительство РФ.

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В центрах занятости населения россияне должны предоставить справку о своих доходах за последние три месяца до увольнения.

Однако по разным причинам в один из этих месяцев заработок мог оказаться меньше или выпасть полностью. Как правило, такое возможно по причине простоя производства или из-за болезни сотрудника. В результате доход за три месяца будет ниже.

По новым правилам, месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев — сам период сдвигать. В результате средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному.

Что касается бывших военных, то они могут обратиться в центр занятости в течение года со дня увольнения из ВС РФ, а средний заработок им рассчитают из тех доходов, который они получали за три месяца до армии.