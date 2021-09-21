Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Россиянам в 2022 году с точки зрения выгоды лучше брать отпуска в апреле, июне и декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Ранее власти страны утвердили календарь праздников и выходных на 2022 год: новогодние каникулы будут длиться с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 года будет выходным, следует из подписанного ранее постановления.

Наиболее выгодные месяцы для отпусков в 2022 году - апрель и июнь, заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», – подчеркнула она.

Голубева считает, что решение взять отпуск между майскими будет неразумным, так как при его планировании и для работника, и для работодателя соблюсти не только экономические составляющие, но и сохранить результативность производственного процесса.

Зимой целесообразно брать отпуск до начала новогодних каникул или сразу после, считает заведующая кафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова. Это позволит продлить его за счет праздничных дней, указала она.

Специалист не рекомендует брать отпуск при его совпадении с праздничными днями.

«Потому что не все из этих десяти новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время», – пояснила Буянова.

Следовательно, отпуск следует брать либо перед длинными выходными, либо после. Ситуация с майскими праздниками аналогична, заключила эксперт.