Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Лера Букина
1 час назад

Россиянам в 2022 году с точки зрения выгоды лучше брать отпуска в апреле, июне и декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее власти страны утвердили календарь праздников и выходных на 2022 год: новогодние каникулы будут длиться с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 года будет выходным, следует из подписанного ранее постановления.

Наиболее выгодные месяцы для отпусков в 2022 году - апрель и июнь, заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», – подчеркнула она.

Голубева считает, что решение взять отпуск между майскими будет неразумным, так как при его планировании и для работника, и для работодателя соблюсти не только экономические составляющие, но и сохранить результативность производственного процесса.

Зимой целесообразно брать отпуск до начала новогодних каникул или сразу после, считает заведующая кафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова. Это позволит продлить его за счет праздничных дней, указала она.

Специалист не рекомендует брать отпуск при его совпадении с праздничными днями.

«Потому что не все из этих десяти новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время», – пояснила Буянова.

Следовательно, отпуск следует брать либо перед длинными выходными, либо после. Ситуация с майскими праздниками аналогична, заключила эксперт.

47,1% жителей России считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь более 100 тысяч рублей. Для 30,4% россиян эта сумма составляет более 150 тысяч рублей, следует из результатов исследования Финансовая онлайн-платформа Webbankir.

Личный счет,Татьяна Голубева,РАНХиГС,ВШЭ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители