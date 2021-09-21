Как получить дополнительный отпуск? Советы юриста

Существует несколько законных способов получить дополнительные выходные и даже устроить мини-отпуск, заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом пишет «Российская газета».

В России продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней. Изменять закрепленные в законе продолжительность и условия предоставления отпуска нельзя ни в отдельных организациях, ни в субъектах, напомнил юрист. Дополнительный отпуск предусмотрен Трудовым кодексом, а также нормативными актами, которые регулируют вопросы прохождения службы в правоохранительных органах и армии.

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Чтобы устроить небольшой отпуск или продлить выходные на законном основании, работник может взять несколько дней от ежегодного отпуска до, между или сразу после праздничных дней.

«Нередко бывает так, что праздничный день выпадает, например, на вторник. Тогда суббота объявляется рабочим днем, а выходной переносится на понедельник с тем, чтобы людям было удобно и они могли построить свои планы и отдохнуть без разрыва на один рабочий день», – пояснил Соловьев.

В таком случае работнику необходимо написать заявление с просьбой предоставить ему три дня в счет отпуска и взять их в оставшиеся рабочие дни. Так, человек сможет законно отдохнуть неделю – с воскресенья по воскресенье.

Еще один способ – сдать кровь. Согласно ст. 166 ТК и с. 22 Федерального законе «О донорстве крови и ее компонентов», в день сдачи крови работника должны освободить от работы.

«Кроме того, после каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который по желанию работника также может быть присоединен к отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови», – отметил Соловьев.