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Россияне просрочили кредиты на 1 трлн рублей

Секрет Фирмыиещё 1
28 минут назад

С начала 2021 года уровень просроченных долгов россиян по кредитам вырос на 7,9%, увеличившись на 73 млрд рублей. Темпы роста объёма просроченных долгов ниже, чем в 2020 году. Но Центробанк всё равно пытается уменьшить количество необеспеченных потребительских кредитов. По статистике регулятора, общий размер просроченных долгов на начало сентября 2021 года превысил 1 трлн рублей.

Россияне просрочили кредиты на 1 трлн рублей
Фото: ТАССТАСС

С января по август 2020 года объём просрочки вырос на 19,8% (151 млрд рублей), говорится в статистике Банка России. При этом доля проблемных долгов населения в розничном портфеле банков с начала года уменьшилась на 0,4 п. п. На 1 сентября она составила 4,3%.

По расчётам Центробанка, размер потенциально проблемных кредитов с начала 2021 года вырос на 9%. На 1 августа их общий размер составил около 418 млрд рублей.

Центробанк последовательно пытается ограничить темпы необеспеченного кредитования. В июле регулятор ужесточил выдачу потребительских займов. С 1 октября выдавать их станет менее выгодно по сравнению с другими ссудами. Банки увеличат надбавки по ссудам, на которые претендуют заёмщики с большой долговой нагрузкой. Это нужно, чтобы ограничить рискованное кредитование и сдержать рост долговой нагрузки россиян. Регулятор проводит политику уменьшения объёмов необеспеченных потребительских кредитов.

В августе россияне установили рекорд по объёму потребительских кредитов. Граждане оформили более 2 млн необеспеченных ссуд на 646,7 млрд рублей наличными.

Личный счет,Центральный банк России,
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