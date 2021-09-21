Россияне просрочили кредиты на 1 трлн рублей

С начала 2021 года уровень просроченных долгов россиян по кредитам вырос на 7,9%, увеличившись на 73 млрд рублей. Темпы роста объёма просроченных долгов ниже, чем в 2020 году. Но Центробанк всё равно пытается уменьшить количество необеспеченных потребительских кредитов. По статистике регулятора, общий размер просроченных долгов на начало сентября 2021 года превысил 1 трлн рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

С января по август 2020 года объём просрочки вырос на 19,8% (151 млрд рублей), говорится в статистике Банка России. При этом доля проблемных долгов населения в розничном портфеле банков с начала года уменьшилась на 0,4 п. п. На 1 сентября она составила 4,3%.

По расчётам Центробанка, размер потенциально проблемных кредитов с начала 2021 года вырос на 9%. На 1 августа их общий размер составил около 418 млрд рублей.

Центробанк последовательно пытается ограничить темпы необеспеченного кредитования. В июле регулятор ужесточил выдачу потребительских займов. С 1 октября выдавать их станет менее выгодно по сравнению с другими ссудами. Банки увеличат надбавки по ссудам, на которые претендуют заёмщики с большой долговой нагрузкой. Это нужно, чтобы ограничить рискованное кредитование и сдержать рост долговой нагрузки россиян. Регулятор проводит политику уменьшения объёмов необеспеченных потребительских кредитов.