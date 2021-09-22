В Госдуме объяснили увеличение МРОТ в 2022 году

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году произойдет благодаря новой методике расчета этого параметра. Теперь он рассчитывается на основании медианного дохода, а не потребительской корзины. Об этом в интервью «Лента.ру» заявил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Михаил Мишустин пообещал повысить МРОТ в следующем году. На видеоконференции с правительством он сообщил, что этот параметр превысит 13,6 тысячи рублей. Мишустин заверил, что таким образом правительство сможет увеличить размер заработной платы как минимум для трех миллионов россиян.

Ярослав Нилов пояснил, что МРОТ устанавливается федеральным законом. Его рассматривают параллельно с проектом бюджета на ближайшие три года. Ранее размер МРОТ определялся стоимостью потребительской корзины. Однако президент России Владимир Путин подписал в декабре 2020 года закон о новой методике.

«У нас принята новая медианная методика — рассчитывается средняя заработная плата и умножается на коэффициент инфляции», — пояснил Нилов.