Какую зарплату россияне сочли достойной?

Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату вдвое больше своей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Работа.ру.
Также участники опроса рассказали, о какой прибавке они мечтают, чтобы получать справедливую зарплату. 28% участников исследования заявили, что их зарплату необходимо увеличить на 30-50%. 26% респондентов признались, что размер получаемых средств вдвое и более ниже справедливого уровня. 23% хотели бы получить прибавку в размере 10-30%. 16% участников опроса заявили, что их доход пока более чем на 50% ниже справедливого. Лишь 3% респондентов сообщили, что нуждаются в надбавке до 10%. 4% опрошенных назвали уровень своей зарплаты справедливым.
Также исследование показало, что медики справедливой зарплатой считают в среднем 84 тысячи рублей, педагоги – 76 тысяч рублей, IT-специалисты – 122 тысячи рублей, строители – 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы - 96 тысяч рублей.
Почти 3 млн россиян ожидает увеличение зарплаты в 2022 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 21 сентября, в ходе заседания правительства.