Какую зарплату россияне сочли достойной?

Также участники опроса рассказали, о какой прибавке они мечтают, чтобы получать справедливую зарплату. 28% участников исследования заявили, что их зарплату необходимо увеличить на 30-50%. 26% респондентов признались, что размер получаемых средств вдвое и более ниже справедливого уровня. 23% хотели бы получить прибавку в размере 10-30%. 16% участников опроса заявили, что их доход пока более чем на 50% ниже справедливого. Лишь 3% респондентов сообщили, что нуждаются в надбавке до 10%. 4% опрошенных назвали уровень своей зарплаты справедливым.