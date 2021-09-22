Для части россиян предложили ввести новые льготы

Россиянам, которые приобретают электромобили, нужно предоставлять субсидии, чтобы стимулировать спрос на этот вид транспорта. Об этом URA.RU заявили автоэксперты.

По мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, рост электрокаров на дорогах России поможет сократить количество вредных выбросов.

«Нужно содействовать покупке этих автомобилей, то есть деньгами помогать тем, кто покупает эти машины. Нужно как-то компенсировать стоимость. Тогда мы не будем задыхаться», - заметил он.

Также автоэксперт считает, что необходимо субсидировать производство таких автомобилей российскими компаниями и привлекать зарубежных производителей.

Президент национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева также уверена, что в России нужно развивать более экологичный транспорт.

«Пока электромобили не самый доступный транспорт. Он довольно дорогой. В Москве уже начали делать первые шаги по поддержке электромобилей, например, бесплатные парковки. Но удобства пока еще слишком мало для передвижения на таком транспорте, в других городах еще меньше», — отметила Зайцева.

При этом эксперты констатировали, что пока в России не развита сеть зарядных станций для электрокаров, и заряжать их владельцам чаще всего приходится возле работы или возле дома.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию электрического автотранспорта, предполагающую, что к 2024 году в стране выпустят не менее 25 тыс. электромобилей.