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Россиянам упростят рефинансирование ипотеки

Лера Букина
1 час назад

ФАС разработал законопроект об упрощении процедуры рефинансирования ипотечных кредитов. Банки планируют обязать в течение максимум 10 рабочих дней предоставлять необходимые сведения и пакет документов для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке, заявил знакомый с ходом обсуждения инициативы источник «Известий».

Россиянам упростят рефинансирование ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Предполагается, что данная мера упростит клиентам переход на обслуживание жилищного займа в другом банке, сократив время получения необходимых для этого документов.

Минфин, Росреестр и крупнейшие банки поддерживают данную инициативу. По мнению экспертов, благодаря нововведениям россияне смогут без проблем погашать ипотечный кредит. В Минфине считают, что новая мера ускорит процедуру рефинансирования обязательств, обеспеченных ипотекой, и снизит материальные издержки потребителя.

Проект закона ранее положительно оценил Банк России. Там указали на необходимость установить для кредиторов сроки предоставления необходимых для рефинансирования ссуды документов.

Срок в 10 рабочих дней отвечает интересам клиентов и банков, заявил директор ипотечного бизнеса банка «Дом.рф» Игорь Ларин.

Из-за роста спроса на рефинансирование ипотеки проблема длительного оформления документов усугубилась, отмечает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Она не верит в то, что ситуация может измениться. Прежде всего, по ее мнению, нужно улучшить документооборот и перейти на электронные закладные.

Также стало известно, что банки на 90% использовали средства, заложенные на программу льготной ипотеки, заявили в ДОМ.РФ. Так, общий лимит финансирования в 2,08 трлн рублей почти израсходован за 17 месяцев действия программы. На 9,5 месяца до 1 июля 2022 года осталась только десятая часть бюджета программы.

Личный счет,Диана Степанова,Игорь Ларин,Росреестр,ФАС,Центральный банк России,Минфин,газета "Известия",
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