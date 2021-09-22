Для владельцев всех банковских карт хотят ввести новый жесткий запрет

Банк России для борьбы с ростом мошенничеств настаивает на усилении контроля за пополнением карт через банкоматы и терминалы, отмечая, что антифрод должен применяться ко всем входящим платежам. Об этом пишет РБК.

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Регулятор обратил внимание на то, что мошенники все чаще используют схемы, которые провоцируют их потенциальных жертв вносить наличные средства через различные терминалы, затем деньги очень быстро выводятся и банк ничего не может сделать.

«Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — отметили в ЦБ.

При этом в банках отметили, что осуществлять мониторинг входящих платежей достаточно сложно, так как на уточняющие вопросы практически всегда клиент будет отвечать, что это именно он вносит деньги на счет.

Все, что остается сейчас для борьбы с зачислением в адрес мошенников, — это либо использовать механизм задержки зачислений, что неприемлемо для клиентоориентированного подхода банков, либо использовать получаемые от ЦБ сведения о злоумышленниках, но они, как правило, быстро устаревают, пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

По данным Центробанка, во втором квартале текущего года мошенники украли с банковских счетов жителей России более 3 млрд руб., совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий посоветовал россиянам для защиты накоплений блокировать счета таким образом, чтобы проведение операций по ним было возможно только при личном визите владельца в отделение банка.