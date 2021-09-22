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Россиян хотят ограничить в трате пособий

Елена Прошина
1 час назад

Госдума рассмотрит создание перечня товаров, работ и услуг, на оплату которых нельзя тратить детские пособия. Как сообщает газета «Известия», в первую очередь в список войдут алкоголь и сигареты.

Россиян хотят ограничить в трате пособий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в октябре нижняя палата парламента рассмотрит законопроект «О внесении изменения в ст. 16 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Автором выступил депутат Заксобрания Курганской области Дмитрий Фролов.

Кроме создания списка запрещенных товаров, документ предусматривает появление специального механизма, который бы позволял контролировать покупки родителей на выделенные деньги. В качестве способа контроля авторы законопроекты предлагают открытие «социального электронного счета», на который государство будет перечислять деньги, а после контролировать все трансакции.

Как отметил глава пресс-службы Курганской областной думы Алексей Васенев, в законопроекте идет речь о ежемесячных детских пособиях. Минимальный размер таких выплат составляет около 400 рублей, а максимальный – более 29 тыс.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев добавил, что выделенные государством пособия на детей должны тратиться по назначению.

«Недопустимо, чтобы эти деньги шли на покупку сигарет или алкоголя. Семья должна жить по принципу: все лучшее детям», – добавил он.

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