От 59 тысяч рублей: сколько стоят прививочные туры за границу

Российские туроператоры начали предлагать прививочные туры за границу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. У путешественников будет возможность сделать прививку от коронавируса признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. Российские препараты пока не включили в этот список.

Фото: Reuters Reuters

Прививку можно сделать в Германии и Сербии. Организацией тура в Сербию занимаются туроператоры «Русский экспресс», «Веди Групп» и BSI Group. Последний предоставляет возможность приобрести тур в Германию.

В Сербии за вакцинацию от COVID-19 для иностранных граждан платить не нужно. Доступны вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, от англо-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. Виза для посещения Сербии не требуется, авиасообщение со страной открыто. Для въезда нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия. Стоимость туров различается у туроператоров: 59 тысяч рублей на человека с проживанием (три ночи), питанием, медстраховкой, трансфером и переводчиком; 161 (13,7 тысячи рублей) без учета авиаперелета в Сербию, 580 (49 тысяч рублей) за две ночи с проживанием, питанием, медстраховкой и переводчиком.

В Германии вакцинация платная. Стоимость одной дозы препарата от Pfizer-BioNTech в Мюнхене достигает 580 с человека (нужно сделать две прививки), от Johnson & Johnson в Баден-Бадене — 870 с человека (требуется одна прививка). Также дополнительно нужно оплатить перелет, проживание, услуги переводчика. Гражданам России требуется действующая шенгенская виза.