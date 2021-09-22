Россияне рекордно потратились на билеты в кино

В прошлую субботу траты россиян на покупку билетов в кино достигли максимального значения с начала пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Фото: ТАСС ТАСС

«Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей», – отметили авторы исследования.

Что касается среднего чека в кинотеатрах 18 сентября, то он превысил средний показатель по стране в четырех регионах: Москва (904 рубля), Московская область (824 рубля), Краснодарский край (769 рублей) и Ростовская область (736 рублей).

Рост спроса связан с громкими кинопремьерами, а также осенним похолоданием, указали аналитики.