Россияне рекордно потратились на билеты в кино

В прошлую субботу траты россиян на покупку билетов в кино достигли максимального значения с начала пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
«Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей», – отметили авторы исследования.
Что касается среднего чека в кинотеатрах 18 сентября, то он превысил средний показатель по стране в четырех регионах: Москва (904 рубля), Московская область (824 рубля), Краснодарский край (769 рублей) и Ростовская область (736 рублей).
Рост спроса связан с громкими кинопремьерами, а также осенним похолоданием, указали аналитики.
Последние результаты исследования сервиса «Работа.ру» показали, сколько россияне каждый месяц тратят на жилье и еду. Так, траты россиян на жилье составляют 10-20 тысяч рублей, а на еду – 5-25 тысяч рублей. Вместе с тем 40% опрошенных признались, что их траты на продукты составляют 10-25 тысяч рублей в месяц, 29% опрошенных тратят от 5 до 10 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч рублей и 4% – до 3 тысяч рублей.