Сколько стоит пенсионный балл

Пенсионный балл — одно из ключевых понятий при расчете размера будущей пенсии. Сколько он стоит и как влияет на сумму выплат — читайте в подборке «Рамблера».

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Откуда берутся баллы на счету

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Страховая пенсия формируется из отчислений работодателей в Пенсионный фонд России. Их сумма составляет 22% зарплаты работника.

С 2014 года вся эта сумма направляется на страховую часть пенсии. Взносы на страховую часть фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР в виде пенсионных прав, гарантированных государством, и регулярно индексируются. Сами деньги отправляются на выплаты нынешним пенсионерам. Накопительная часть сейчас не формируется, но средства, накопленные до нововведений, сохраняются.

Как перевести баллы в деньги

Страховая пенсия состоит из фиксированной части (сумма, которая гарантированно выплачивается всем, независимо от баллов и стажа, она устанавливается каждый год) и суммы пенсионных баллов. При расчете эти баллы умножаются на стоимость одного балла на дату назначения пенсии. Она индексируется ежегодно с 1 января. В 2021 году балл стоит 98,86 рубля, в 2022 году его цена составит 104,69 рубля.

Сколько баллов нужно для ухода на пенсию

Для получения трудовой пенсии в 2021 году нужно иметь на личном счете не меньше 21 пенсионного балла и 12 лет стажа. К 2025 году эти показатели вырастут до 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. В противном случае можно получить только социальную пенсию.

Если баллов не хватает

Если тех баллов, которые есть на счету, мало для получения пенсии, есть несколько вариантов действий.

При уходе на пенсию позже того момента, когда наступает право на нее, человек получает премиальные коэффициенты, которые увеличивают как баллы, так и фиксированную часть. Это касается в том числе тех, кто имеет право досрочного выхода на пенсию.

Например, за пять лет баллы вырастут на 45%, а фиксированная сумма — на 36%, сообщает Пенсионный фонд России.

Кроме того, недостающие баллы можно официально докупить через Пенсионный фонд. Такие операции разрешены с 2018 года, однако есть ограничения: приобрести можно не больше половины необходимого минимума.

Право купить баллы имеют как россияне, за которых по любым причинам не платятся взносы (частнопрактикующие специалисты, работающие за границей и т.д.) так и те, кто работает или индивидуальные предприниматели. В этом случае купленные баллы будут добавлены к полученным за труд.

Для покупки баллов не обязательно ждать пенсионного или предпенсионного возраста, это можно сделать в любой момент. Цена одного балла считается на основе предельной величины базы для страховых взносов, которая каждый год устанавливается правительством. Она умножается на на 22% и делится на максимальное количество баллов, которое можно получить за год (9,57). В 2021 году этот показатель составляет 1,465 млн рублей. Соответственно, цена одного балла — около 34 тыс. рублей. Вносить оплату можно как единовременно, так и по частям, но вся сумма должна поступить на счет до 31 декабря года, за который платятся взносы.

Аналогичным образом можно докупить и стаж, если для пенсии не хватает его. Как и в случае с баллами, приобрести разрешается не более 50% необходимого минимума. Кроме того, купить можно только обычный стаж, но не льготный, дающий право на повышенные выплаты.