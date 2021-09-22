Покупки россиян в рассрочку возьмут на учет

«На мой взгляд, нужно подумать, чтобы данные передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорого товара в рассрочку - это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность», – приводит агентство слова Набиуллиной.