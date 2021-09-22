Покупки россиян в рассрочку возьмут на учет

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила передавать в бюро кредитных историй (БКИ) информацию о покупках гражданами товаров в рассрочку. Инициатива прозвучала в ходе пленарного заседания Совета Федерации, передает ТАСС.
«На мой взгляд, нужно подумать, чтобы данные передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорого товара в рассрочку - это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность», – приводит агентство слова Набиуллиной.
Глава Банка России исключила полное регулирование рассрочки. Однако она отметила, что граждане должны знать, «какую цену они платят в конечном счете». В настоящее время данные виды займов не регулируются, напомнила Набиуллина.
Нужно подумать о закреплении передачи в БКИ информации о рассрочке и о раскрытии такой информации на законодательном уровне, указала глава ЦБ.
По данным ЦБ, объем просроченной задолженности по кредитам физлиц на начало сентября 2021 года превысил 1 трлн рублей. Размер потенциально проблемных кредитов с начала 2021 года увеличился на 9%. На 1 августа их общий размер достиг около 418 млрд рублей.