Раскрыто влияние микрозаймов на кредитную историю

Директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов заявил, что крупные кредитные организации воспринимают микрокредиты или «деньги до зарплаты» в кредитной истории россиянина как негативное качество потенциального клиента , сообщает агентство «Прайм».

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Финансист раскрыл негативное влияние микрозаймов: подобное к ним отношение возникло неслучайно. По словам эксперта, риск неуплаты среди клиентов с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем среди россиян, никогда не обращавшихся в микрофинансовые организации (МФО). Если клиент брал микрокредит три или более раз, то вероятность просроченного платежа растет.

«Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта», — предупредил Иванов.

Однако отказом отвечают не всем россиянам, обращавшимся в МФО. Кредитный рейтинг является только одним из факторов, который учитывается при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Банки рассматривают и другие показатели, среди которых уровень дохода клиента, сфера его деятельности и возраст. Однако кредитный рейтинг увеличивает вероятность отрицательного решения по кредиту, заключил Иванов.