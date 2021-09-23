Набиуллина сделала заявление о списании долгов неплательщикам

«Мы считаем, что эта проблема (закредитованности - ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно», – цитирует агентство Набиуллину.