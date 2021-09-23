Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Набиуллина сделала заявление о списании долгов неплательщикам

Лера Букина
55 минут назад

Списание кредитов должникам будет несправедливым по отношению к исправно обслуживающим свои обязательства гражданам. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Набиуллина сделала заявление о списании долгов неплательщикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор Евгений Савченко ранее предложил регулятору выдать банкам финансирование в объеме выданных кредитов, чтобы молодые семьи после этого смогли заключить новые соглашения с заемщиками о ссудах под максимум 3%. Так, средства, выплаченные по новым кредитам, банки могли бы возвращать Центробанку. Кроме того, сенатор выступил с инициативой ограничить максимальную сумму потребительского кредита одной третью годового дохода заемщика.

«Мы считаем, что эта проблема (закредитованности - ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно», – цитирует агентство Набиуллину.

По ее мнению, ограничение максимальной суммы кредита гражданам не решит проблему закредитованности.

«Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода – здесь лучше действовать через банки», – заявила глава ЦБ.

Из-за выпуска крупной суммы денег в обращение могут повыситься ставки по кредитам, считает Набиуллина. Она также опасается разгона инфляции в таком случае.

За полгода банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей, что на 14% превышает показатель прошлого года. Это стало рекордом за три года, следует из данных «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Личный счет,Евгений Савченко,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Совет Федерации,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители