Набиуллина сделала заявление о списании долгов неплательщикам

Списание кредитов должникам будет несправедливым по отношению к исправно обслуживающим свои обязательства гражданам. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.
Сенатор Евгений Савченко ранее предложил регулятору выдать банкам финансирование в объеме выданных кредитов, чтобы молодые семьи после этого смогли заключить новые соглашения с заемщиками о ссудах под максимум 3%. Так, средства, выплаченные по новым кредитам, банки могли бы возвращать Центробанку. Кроме того, сенатор выступил с инициативой ограничить максимальную сумму потребительского кредита одной третью годового дохода заемщика.
«Мы считаем, что эта проблема (закредитованности - ред.) серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости. Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно», – цитирует агентство Набиуллину.
По ее мнению, ограничение максимальной суммы кредита гражданам не решит проблему закредитованности.
«Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода – здесь лучше действовать через банки», – заявила глава ЦБ.
Из-за выпуска крупной суммы денег в обращение могут повыситься ставки по кредитам, считает Набиуллина. Она также опасается разгона инфляции в таком случае.
За полгода банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей, что на 14% превышает показатель прошлого года. Это стало рекордом за три года, следует из данных «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).