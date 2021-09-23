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ГИБДД избавила водителей от одного из штрафов

Лера Букина
39 минут назад

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости, пишет «Коммерсант» со ссылкой на комментарий ГУОБДД МВД России.

ГИБДД избавила водителей от одного из штрафов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме»,— сообщили изданию в ГУОБДД МВД России.

Как выяснил «Коммерсант», в Москве данные штрафы не начисляются с августа, в Подмосковье — с мая-июня.

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Измерение средней скороcти с помощью двух камер, находящихся на расстоянии нескольких километров друг от друга, проводилось с 2013 года. Софт вычислял среднюю скорость на участке, после чего водителю приходил штраф на сумму от 500 рублей до 5 тысяч рублей. Данную технологию активно использовали в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Предполагалось, что это поможет сократить аварийность на скоростных трассах.

Законность штрафов вызывала сомнение у многих, так как понятие «средняя скорость» в ПДД отсутствует. Из-за практики вынесения постановлений с двух камер сложно определять территориальную подсудность рассмотрения жалоб на штрафы ГИБДД, заявил президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли», — отмечает Травин.

В России могут начать штрафовать водителей за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По словам сенатора, соответствующая норма появится в новом Кодексе об административных нарушениях, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

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