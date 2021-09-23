ГИБДД избавила водителей от одного из штрафов

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости, пишет «Коммерсант» со ссылкой на комментарий ГУОБДД МВД России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме»,— сообщили изданию в ГУОБДД МВД России.

Как выяснил «Коммерсант», в Москве данные штрафы не начисляются с августа, в Подмосковье — с мая-июня.

Измерение средней скороcти с помощью двух камер, находящихся на расстоянии нескольких километров друг от друга, проводилось с 2013 года. Софт вычислял среднюю скорость на участке, после чего водителю приходил штраф на сумму от 500 рублей до 5 тысяч рублей. Данную технологию активно использовали в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Предполагалось, что это поможет сократить аварийность на скоростных трассах.

Законность штрафов вызывала сомнение у многих, так как понятие «средняя скорость» в ПДД отсутствует. Из-за практики вынесения постановлений с двух камер сложно определять территориальную подсудность рассмотрения жалоб на штрафы ГИБДД, заявил президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли», — отмечает Травин.