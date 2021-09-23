Кому повышают пенсии круглый год

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что повышение пенсий для 80-летних россиян и людей, которые приобрели стаж на Севере, не привязано к фиксированным датам и может происходить в течение всего года. Об этом сообщается на сайте ПФР.

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В ПФР отметили, что для россиян, которым исполнилось 80, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают на такую же сумму. Подавать заявление для этого не нужно - перерасчет происходит автоматически.

Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в этом году, автоматически получают примерно на шесть тысяч больше.

Надбавку за возраст начинают начислять пенсионерам с месяца, следующего за днем рождения. Таким образом, те, кому 80 исполнилось в сентябре, в октябре получат повышенные пенсии.

Пенсионеры, проработавшие в районах Крайнего Севера как минимум 15 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50 процентов. За работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу, - 30 процентов (стаж должен составлять 20 лет).

Повышение таких выплат также не привязано к к фиксированной дате. В случае появления достаточного северного стажа необходимо подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, после этого выплаты пересчитают с нового месяца.