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Эксперт рассказал, чем опасны «деньги до зарплаты»

Лера Букина
1 час назад

Крупные кредитные организации воспринимают микрокредит или так называемые «деньги до зарплаты» в кредитной истории как негативную характеристику потенциального заемщика. Об этом заявил агентству «Прайм» директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.

У микрозаймов нашли новую неочевидную опасность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, риск неплатежа по клиентам с 1-2 микрозаймами в кредитной истории в вдвое выше, чем по клиентам, которые ранее не обслуживались в МФО. При обращении клиента в МФО три и более раз риск будущей просрочки кратно увеличивается.

«Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта», — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что кредитный рейтинг представляет собой одну из составляющих при проверке информации о заемщике при выдаче кредита. В расчет также берутся уровень дохода, сфера деятельности, возраст. Однако, как отметил эксперт, из-за низкого кредитного рейтинга растет вероятность того, что в выдаче кредита откажут.

Банки не советуют обращаться в микрокредитные организации с целью быстро получить заем из-за высоких процентных ставок, роста долговой нагрузки и негативного влияния на кредитный рейтинг.

«Оформить кредитную карту с небольшим лимитом и беспроцентным периодом и использовать ее при необходимости — гораздо более выгодное решение, которое позитивно скажется на вашей кредитной истории», — подытожил Иванов.

С начала года число россиян с активными микрозаймами увеличилось на 2,26 млн человек, или на 23,5%, следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР».

Личный счет,Евгений Иванов,
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