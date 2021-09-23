Отдых на отечественных черноморских курортах обошелся россиянам на 20% дешевле, чем в Турции и Грузии, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Дата», основанном на данных сервисов Aviasales и «Тинькофф Путешествия». Эти данные опровергают популярное среди россиян мнение, что отдых в Сочи гораздо дороже заграничных курортов.

Речь идет о самостоятельных путешествиях. За семи–десятидневный отпуск вдвоем (без учета расходов на дорогу) на юге России в среднем россияне потратили 70–75 тысяч рублей. Половина этой суммы пришлась на проживание в отелях или арендованном жилье. В расчет был взят период с мая по август 2021 года.

Питание в заведениях общепита на Черном море самостоятельным путешественникам обошлось в 7–9 тысяч рублей, продукты в супермаркетах — в 4,5–6 тысяч рублей.

На авиабилеты в Сочи, Анапу, Геленджик и Симферополь туристы потратили в среднем 12 тысяч рублей.

Отдых в Турции россиянам обошелся в среднем 90 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов. Что касается средних расходов в Грузии, то они составили 100 тысяч рублей, в Египте — 120 тысяч, в ОАЭ — 190 тысяч.

«В Грузии на отели приходится примерно треть всех расходов во время поездки. Кроме этого, высокие траты на общепит и категорию «другое», куда попадают одежда, сувениры, рынки, также в этой стране путешественники много тратят наличными, — подчеркнули в «Тинькофф».

В Египте расходы туристов из России на проживание составили около 50% от 120 тысяч рублей. Остальные деньги были потрачены на развлечения, шопинг и транспорт.

В Греции самостоятельные путешественники потратили больше всего – около 200 тысяч рублей без учета стоимости авиабилетов. В список самых дорогих направлений также попали Черногория (180 тысяч), Хорватия (160 тысяч), Кипр (140 тысяч) и Венгрия (100 тысяч).

На авиабилеты в Турцию россияне летом потратили 21 тысячу рублей, в Грузию — 30 тысяч, в ОАЭ и Египет — по 34 тысячи рублей.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин дал прогноз по ценам на отдых в 2022 году.

«При свободной конкуренции цены на отдых в России останутся на уровне этого года либо снизятся. Корректировка может быть на уровне 10–20% в меньшую сторону», — считает Горин.

По его мнению, цены на российских курортах в целом будут на уровне 2021 года, а в июле и августе вырастут, если границы останутся закрытыми.

Схожей оценки придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его прогнозу, цены на отдых в 2022 году будут более стабильными, чем в 2021 году.