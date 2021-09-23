Эксперт объяснил плюсы штрафа за среднюю скорость

"Надо, чтобы все было по закону. То, что приостановили взимание штрафов по этой системе абсолютно нормально. Надо, чтобы были прописаны В ПДД и КоАП само понятие средней скорости, и нет регламента, устанавливающего как и где эти камеры должны быть установлены"