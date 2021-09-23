Время платить налоги: что важно помнить

Для россиян начался период получения «писем счастья» – ФНС собирает налоги на транспорт, землю и имущество. Налоговые уведомления будут приходить в течение сентября-октября. Налоги следует уплатить не позднее 1 декабря 2021 года. Рассказываем, что важно помнить.

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Что будет, если не заплатить транспортный налог

ФНС cразу начнет процедуру взыскания. Сначала пришлют требование об уплате налога, в котором будет указана дата, когда нужно погасить долг.

Если оставить без внимания данное требование, то налоговая подаст в суд. Это будет судебный приказ без заседаний и вызова сторон, по которому деньги спишут со счета. Банк обязан исполнить это требование. О могут сообщить работодателю. Если долг передадут приставам, то возможен запрет на выезд за границу.

Что делать, если 1 декабря не появилась налоговая задолженность

Налоги за 2020 год можно платить до 1 декабря 2021 года. Налоговая задолженность отобразится только после этой даты.

Если задолженность не появилась 2 декабря, необходимо направить обращение через форму обратной связи на сайте ФНС России. Также можно лично обратиться в территориальное отделение налоговой. Информацию о сумме текущих начисленных налогов до 1 декабря можно получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. В случае отсутствия личного кабинета уведомление будет направлено на бумаге по почте.

Как заплатить налоги за другого человека

С 2016 года можно платить налоги за третьих лиц.

Это можно сделать по индексу документа (УИН). Если известен этот код, то больше ничего не нужно. Платить можно на портале Госуслуг и на сайте nalog.ru.

Также оплачивать налоги можно по квитанции или данным налогоплательщика. Способ будет удобен для тех, кто не имеет личного кабинета. Квитанции направляют вместе с налоговым уведомлением. С ней необходимо отправиться в банк или на почту для совершения платежа.