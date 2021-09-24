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17 пособий в России будет получить проще

Мария Иванова
38 минут назад

В 2022 году правительство упростит процедуру получения 17 пособий, в том числе выплат для неработающих женщин с детьми. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству, и замминистра труда Алексея Скляра.

Власти намерены передать полномочия по назначению 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Это позволит россиянам получат помощь в упрощенном порядке без сбора справок или даже автоматически.

По данным «Известий», в ПФР передадут четыре группы пособий. Первая - выплаты россиянкам, которые имеют детей, но не подлежат обязательному соцстрахованию (это неработающие женщины, в том числе студентки очных отделений). Речь идет о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах женам военнослужащих, единовременных выплатах при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью.

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Вторая категория - компенсация страховой премии людям с инвалидностью по договору ОСАГО. Третья - выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая - компенсации репрессированным и впоследствии реабилитированным.

По данным Минтруда, эти меры поддержки затрагивают 2,083 млн россиян.

Скляр отметил, что в регионах нет единого стандарта назначения этих пособий, поэтому у россиян возникали трудности со сбором документов. В правительстве считают, что передача полномочий ПФР решит эту проблему - фонд уже отработал механизм предоставления различных выплат с помощью межведомственного взаимодействия.

Замминистра подчеркнул, что отделения ПФР есть в каждом регионе, кроме того, подать заявление на соцподдержку можно будет через Госуслуги.

В Министерстве труда рассчитывают, что часть из этих 17 выплат начнут назначать по одному заявлению (без сбора справок) уже с 1 января 2022 года.

В Минтруда ранее рассказывали, что с 2022 года в России планируют проактивно начислять пособия по беременности и родам - это означает, что женщинам даже не придется подавать заявления.

Кроме того, на 2022 год запланирован переход на электронный больничный. Благодаря этому работникам больше не придется приносить бумажные справки работодателям.

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