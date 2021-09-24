Как сэкономить на покупке смартфона: 5 лайфхаков

В условиях высоких цен на смартфоны, нестабильной ситуации с рублем вопрос поиска более дешевых гаджетов стоит наиболее остро. Рассказываем, как можно сэкономить на покупке устройства.
Цена на подержанный гаджет может быть ниже в два раза, чем стоимость нового, при этом состояние первого может быть очень хорошим. На сайтах частных объявлений можно встретить много разных предложений. В частности, некоторые продают подаренную технику с целью быстро заработать. Однако, покупая гаджет в интернете, можно столкнуться с мошенничеством и остаться без денег и гаджета, предупреждает экспертный проект Mail.Ru Group.
Если сдать свой телефон в магазин по программе trade-in, можно существенно сэкономить деньги. Trade in — услуга по приему старого товара в счет покупки нового. Цена нового устройства уменьшается на сумму выкупа сдаваемых устройств. Кроме того, не придется тратить время на самостоятельную продажу устройства.
Трансграничная торговля с каждым годом набирает обороты. При передаче смартфона напрямую с завода частному лицу можно существенно снизить издержки. Так, стоимость уменьшается почти в два раза. При этом официальные трансграничные поставщики предоставляют гарантию в российских сервис-центрах.
Если подождать, то можно приобрести желаемый смартфон по более низкой цене. Любая модель становится дешевле после выхода новой.
Во многих сетевых салонах и магазинах существует план по продажам для менеджеров. В начале месяца его активно пытаются выполнить, буквально навязывая клиентам дорогие модели и аксессуары. Поэтому можно прийти за покупкой в конце месяца, когда план продаж почти выполнен, советуют эксперты портала ADME. Возможно, даже удастся получить скидки и бонусы.
Купить смартфон по выгодной цене можно во время «Черной пятницы», в конце ноября и начале декабря, когда начинаются предновогодние распродажи. Хотя многие предложения являются, скорее, рекламными, на рынке все же можно найти хорошие предложения, заявила в интервью радио Sputnik IT-эксперт Людмила Мурзина.