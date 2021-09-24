Не оплатившим проезд по ЦКАД водителям пригрозили судом

Госкомпания «Автодор» начала применять механизм судебных взысканий долгов с водителей, не оплативших проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Направлено 500 досудебных претензий тем, чья задолженность составляет более 3 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

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За неоплаченный проезд грозит штраф Ространснадзора по ст. 12.21.4 КоАП (1,5–5 тысяч рублей). Постановление будет отменено в случае погашения задолженности в течение 20 дней.

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На 21 сентября в стране вынесли более 37,1 тысячи штрафов за неоплату проезда на общую сумму 70,7 млн рублей, свидетельствуют данные Ространснадзора. 13% нарушителей оплатили постановления на сумму в 9,5 млн рублей. Как отмечается, 3,4 тысячи штрафов отменили, поскольку долг был погашен.

Переход в платный режим ЦКАД был поэтапным – он начался с ноября 2020 года. В январе 2021 года начали действовать поправки к КоАП. Все это время «Автодор» собирал информацию о неплательщиках.

«Госкомпания направила более 500 досудебных претензий, как предусмотрено Гражданским кодексом, в адрес автовладельцев, имеющих задолженность за проезд в размере более 3 тысяч рублей», – пишет издание.

Самую большую задолженность (100 тысяч рублей) выявили у грузовика одной из крупных компаний. По словам знакомого с ситуацией источника издания, в октябре «Автодор» начнет «инициировать судебные процессы» .

Должников будут вызывать в суд. В случае если они проигнорируют это, то решения о взыскании будут выноситься без них. При этом в отличие от штрафа, который «сгорает» через 2 года, задолженность по проезду может взыскиваться в течение трех лет, пояснил собеседник издания.

При взыскании долга «Автодор» могут ожидать некоторые сложности, связанные с использованием водителями поддельных (измененных) номеров, отмечает директор по правовым вопросам инвесткомпании «Эйфель. Инфраструктурные проекты» Екатерина Высоцкая. Это создает проблемы в установлении личности должника. Еще одна проблема - нарушители-иностранцы, ведь установить владельца иностранного авто при фиксации факта неоплаты по камерам нельзя, добавила она.