Своей зарплатой остались довольны 3% россиян

Более половины россиян (60%) мечтают о повышении своих доходов в 2-3 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Фото: ТАСС ТАСС

«Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области (8%), на Северном Кавказе таких нет», – отметили аналитики.

Исследование также показало, что каждый пятый респондент хотел бы увеличить заработок в 5-7 раз, а еще 16% – в 10-20 раз.

51% респондентов сообщили, что им хватает тех средств, что они зарабатывают. Наибольшая доля тех, кто считает свой доход достаточным, проживает на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%). Наименьшие показатели – на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Другие же признались, что не укладываются в бюджет. Чаще всего такие ответы встречались среди жителей Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), Москвы (29%) и Дальнего Востока (30%).

В целом участники исследования дали положительную оценку своим способностям тратить деньги. 60% россиян считают, что тратят деньги с умом и эффективно. 16% признались в неумении тратить денег, при этом им всегда хватает средств. 14% заявили, что умеют тратить деньги с размахом, а 11% предпочитают не тратить, а копить.