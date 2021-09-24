Своей зарплатой остались довольны 3% россиян

Более половины россиян (60%) мечтают о повышении своих доходов в 2-3 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».
«Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области (8%), на Северном Кавказе таких нет», – отметили аналитики.
Исследование также показало, что каждый пятый респондент хотел бы увеличить заработок в 5-7 раз, а еще 16% – в 10-20 раз.
51% респондентов сообщили, что им хватает тех средств, что они зарабатывают. Наибольшая доля тех, кто считает свой доход достаточным, проживает на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%). Наименьшие показатели – на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Другие же признались, что не укладываются в бюджет. Чаще всего такие ответы встречались среди жителей Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), Москвы (29%) и Дальнего Востока (30%).
В целом участники исследования дали положительную оценку своим способностям тратить деньги. 60% россиян считают, что тратят деньги с умом и эффективно. 16% признались в неумении тратить денег, при этом им всегда хватает средств. 14% заявили, что умеют тратить деньги с размахом, а 11% предпочитают не тратить, а копить.
Ранее в сентябре были опубликованы результаты опроса сервиса «Работа.ру», согласно которому четверть россиян (26%) считают достойной зарплату, которая в два раза превышает их доход. Также участники опроса сказали, о какой прибавке они мечтают для получения справедливой зарплаты. Так, 28% участников исследования заявили, что их зарплату необходимо увеличить на 30-50%. 26% респондентов признались, что размер получаемых средств вдвое и более ниже справедливого дохода. 23% хотели бы получать зарплату на 10-30% выше, чем сейчас. 16% участников опроса заявили, что их доход пока более чем на 50% ниже справедливого. Лишь 3% респондентов сообщили, что нуждаются в надбавке до 10%. 4% проголосовавших назвали уровень своей зарплаты справедливым.