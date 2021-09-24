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Какие пенсионеры получат новые выплаты

Алиса Селезнёва
18 минут назад

Единовременную выплату дадут получателям любого вида государственной пенсии, право на которую получено до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Кто из пенсионеров получит новые выплаты
Фото: ТАССТАСС

В соответствии с указом, подписанным Владимиром Путиным 24 августа, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей полагается всем российским пенсионерам. Ее получат как неработающие и работающие пожилые граждане России, так и получатели пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

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Также в ПФР отметили, что на получение единовременной выплаты имеют право россияне, которые уже достигли пенсионного возраста, но не обращались за начислением пенсии и продолжают работать.

«За гражданами, которые в рамках п. 5 ч. 1 ст. 25 Закона 400-ФЗ отказались от получения назначенной страховой пенсии в связи с желанием увеличить ее размер, сохраняется право на получение единовременной денежной выплаты», - отмечается в сообщении.

Однако в пенсионном фонде уточнили, что получить выплату такие россияне смогут только выйдя на пенсию.

При этом получение накопительной пенсии право на выплату не дает. Также единовременную выплату не смогут получить и российские пенсионеры, постоянно проживающие за пределами страны.
Личный счет,Видео,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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