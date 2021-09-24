Как не нарваться на штраф за тюнинг машины

Если автовладелец решится на тюнинг машины, то для начала ему следует ознакомиться с руководством по эксплуатации своего транспортного средства, заявил агентству «Прайм» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

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«Там должно быть написано, какие изменения в его конструкцию можно вносить, а какие нельзя. Предусмотрена ли на нем установка всякого рода спойлеров, порогов, лебедки, дополнительного освещения и т.п. Если предусмотрено, значит автовладелец может все это установить, если не предусмотрено — не может», — пояснил Травин.

Эксперт рекомендует запрашивать у продавцов сертификаты соответствия на вышеперечисленные «допы». Там должно быть прописано, что приобретаемое оборудование отвечает всем требованиям. Допускается для тюнинга только сертифицированное оборудование, предназначенное строго для того типа транспортного средства, на которое оно будет устанавливаться. Для использования несертифицированного потребуется заказывать исследование в лицензированной экспертной лаборатории, подчеркивает Травин.

После получения положительного решения следует отправиться в ГИБДД – там внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства специальную отметку о тех изменениях в конструкцию машины, которые были внесены. Выезжать на дорогу можно только после всех вышеуказанных процедур, заключил Травин.