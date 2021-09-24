Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Как не нарваться на штраф за тюнинг машины

Лера Букина
1 час назад

Если автовладелец решится на тюнинг машины, то для начала ему следует ознакомиться с руководством по эксплуатации своего транспортного средства, заявил агентству «Прайм» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Как не нарваться на штраф за тюнинг машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там должно быть написано, какие изменения в его конструкцию можно вносить, а какие нельзя. Предусмотрена ли на нем установка всякого рода спойлеров, порогов, лебедки, дополнительного освещения и т.п. Если предусмотрено, значит автовладелец может все это установить, если не предусмотрено — не может», — пояснил Травин.

Эксперт рекомендует запрашивать у продавцов сертификаты соответствия на вышеперечисленные «допы». Там должно быть прописано, что приобретаемое оборудование отвечает всем требованиям. Допускается для тюнинга только сертифицированное оборудование, предназначенное строго для того типа транспортного средства, на которое оно будет устанавливаться. Для использования несертифицированного потребуется заказывать исследование в лицензированной экспертной лаборатории, подчеркивает Травин.

Долги за проезд по ЦКАД начали взыскивать через суд

После получения положительного решения следует отправиться в ГИБДД – там внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства специальную отметку о тех изменениях в конструкцию машины, которые были внесены. Выезжать на дорогу можно только после всех вышеуказанных процедур, заключил Травин.

Юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин рассказал, как избежать штрафов, которые приходят после продажи авто. Он указал на необходимость прописывать в договоре купли-продажи пункт о материальной ответственности нового собственника перед первым. В документе нужно отразить то, что он в определенный срок возместит все понесенные убытки, подчеркнул специалист.
Личный счет,Виктор Травин,ГИБДД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители