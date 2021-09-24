Кем пойти работать, если нет опыта: топ-5 профессий

Сезон отпусков и каникул закончился, экономика вроде бы восстанавливается от ковидных ударов, но найти работу человеку без опыта все равно непросто. «Рамблер» собрал несколько вакансий, где от претендента потребуется в основном хорошее здоровье, готовность к физическому труду и умеренные финансовые амбиции.

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Комплектовщик на складе

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Вакансия для тех, кто готов много работать. На складе известного спортивного бренда, например, надо будет сканировать продукцию и заниматься ее упаковкой. Работодатель обещает график 6/1 и среднюю зарплату до 3600 рублей за смену при 12-часовом рабочем дне. Впрочем, в размещенном объявлении написано, что потолок заработной платы зависит только от усердия работника, и если очень постараться, то можно получать более 90 тысяч рублей в месяц.

Курьер без еды

50-60 тысяч рублей в месяц обещают курьеру, работающему в свободном графике в выбранном им самим районе. Никакой еды из ресторанов - только магазины косметики и детские товары. Работодатель компенсирует затраты на проезд и гарантирует свободный график. От соискателя требуется только смартфон и желание много двигаться.

Начинающий специалист в банк

Для тех, кто готов не только работать руками и много передвигаться, но и задействовать свои навыки коммуникации, есть вакансия начинающего сотрудника банка – предстоит распространять карты среди клиентов крупных сетевых магазинов. Работодатель обещает заработную плату более 100 тыс. рублей, перспективы трудоустройства в банк, ДМС и фитнес. От вас требуются только активная жизненная позиция и желание зарабатывать.

Кладовщик

Для людей, которые предпочитают трудиться в одиночестве, подойдет должность кладовщика. Фирма с говорящим лозунгом «Довольны все» ищет человека, готового за 60 тысяч рублей в месяц заниматься упаковкой товара по накладным. График фиксированный девятичасовой, оформление по ТК, отсутствие испытательного срока.

Оператор по назначению встреч

По названию должности можно предположить что-то интимное и даже нелегальное, но в действительности все проще. Наниматель – коммерческий банк, в интересах которого сотруднику предстоит принимать звонки клиентов и договариваться с ними о встречах. Работать можно из дома, платят 25 тысяч рублей в месяц при выработке 7-8 часов. Скидки, акции партнеров и корпоративные бонусы прилагаются.