Безденежью россиян нашли объяснение

Россияне не умеют распределять свою зарплату. По большей части это обусловлено нехваткой денег, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист, эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова.
Если одна часть доходов идет на еду, проезд и коммунальные платежи, то другая – на ненужные покупки, подчеркнула специалист.
«Если они будут правильно распределять свою зарплату, я не говорю о тех, кто живет за чертой бедности, а те, кто получают среднюю зарплату, они при правильном распределении могут нормально жить на эти деньги, если будут формировать какие-то активы, которые потом станут дополнительным источником дохода», — отметила Чурилова.
Также она указала на отсутствие у людей способности делить дела на важные и срочные и важные, но несрочные. Из-за этого, по мнению эксперта, граждане прибегают к кредитам. Но погашать задолженность при низком доходе – трудная задача. Именно неумение распоряжаться деньгами и расставлять приоритеты приводит к закредитованности и ощущению нехватки зарплаты, убеждена Чурилова.
Чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо составлять для себя финансовые планы и формировать денежный фонд, откладывая регулярно небольшие суммы, рекомендует она.