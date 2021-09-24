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Ответственность за нехватку денег возложили на самих россиян

Лера Букина
28 минут назад

Россияне не умеют распределять свою зарплату. По большей части это обусловлено нехваткой денег, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист, эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова.

Безденежью россиян нашли объяснение
Фото: ТАССТАСС

Если одна часть доходов идет на еду, проезд и коммунальные платежи, то другая – на ненужные покупки, подчеркнула специалист.

«Если они будут правильно распределять свою зарплату, я не говорю о тех, кто живет за чертой бедности, а те, кто получают среднюю зарплату, они при правильном распределении могут нормально жить на эти деньги, если будут формировать какие-то активы, которые потом станут дополнительным источником дохода», — отметила Чурилова.

Также она указала на отсутствие у людей способности делить дела на важные и срочные и важные, но несрочные. Из-за этого, по мнению эксперта, граждане прибегают к кредитам. Но погашать задолженность при низком доходе – трудная задача. Именно неумение распоряжаться деньгами и расставлять приоритеты приводит к закредитованности и ощущению нехватки зарплаты, убеждена Чурилова.

Своей зарплатой остались довольны 3% россиян

Чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо составлять для себя финансовые планы и формировать денежный фонд, откладывая регулярно небольшие суммы, рекомендует она.

Ранее были опубликованы результаты исследования банка «Открытие», согласно которым 51% россиян хватает их зарплаты. Наибольшая доля тех, кто считает свой доход достаточным, живет на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%). Наименьшие показатели – на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Другим же гражданам не хватает на жизнь, в частности, жителям Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), москвичам (29%) и жителям Дальнего Востока (30%).
Личный счет,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Комсомольская правда,
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