Безденежью россиян нашли объяснение

«Если они будут правильно распределять свою зарплату, я не говорю о тех, кто живет за чертой бедности, а те, кто получают среднюю зарплату, они при правильном распределении могут нормально жить на эти деньги, если будут формировать какие-то активы, которые потом станут дополнительным источником дохода», — отметила Чурилова.