Какой должна быть пенсия для покупки нормальных продуктов

Глава Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова считает, что минимальная пенсия в России должна быть не меньше 30 тысяч рублей, чтобы пожилые люди могли «питаться по-человечески не самыми дешевыми продуктами». Об этом сообщает NEWS.ru.

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Маркова подчеркнула, что пенсия в 30 тыс. хотя бы с натяжкой позволила бы пенсионерам оплачивать коммунальные услуги, покупать необходимые лекарства и еду.

«Но я не беру Москву и Подмосковье, однозначно, Ленинградскую область и мегаполисы - Красноярск, Владивосток, Камчатку. Там цены намного выше», - отметила Маркова.

По данным Росстата, в июле средний размер пенсии в России достиг 15 802 руб. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка ранее провел опрос, участники которого назвали размер идеальной пенсии, - 45,6 тыс. рублей.

Идеальная пенсия варьируется от города к городу. К примеру, москвичам для комфортной жизни нужна пенсия в 65,1 тыс. рублей в месяц, жителям Владивостока - 57,1 тыс., петербуржцам - 55,4 тыс., а в Хабаровске хотят пенсию в 52,4 тыс. рублей.