Ранняя пенсия для безработных: что нужно знать

Некоторые безработные россияне имеют право выйти на пенсию досрочно. Кто может его получить и что для этого нужно — читайте в подборке «Рамблера».

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Кому положено

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По закону такое право имеют граждане предпенсионного возраста, зарегистрированные как безработные, у которых нет возможности трудоустроиться, говорится в разъяснении Пенсионного фонда России. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше наступления права на пенсию по старости или какой-либо вид досрочной пенсии.

Как получить

Уход безработного на пенсию досрочно возможен только по инициативе службы занятости, которое должно быть оформлено в установленном виде. При этом существует ряд условий, которым человек должен соответствовать.

Человек должен быть уволен по независящим от него причинам: в связи с ликвидацией предприятия, по сокращению штата или в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя. Для прекративших трудовой договор по собственному желанию или уволенных за провинности возможность уйти на пенсию досрочно не предполагается.

У него должна отсутствовать возможность трудоустройства. При этом предпенсионер должен иметь стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и необходимого количества пенсионных коэффициентов, установленных на год назначения.

Размер досрочной пенсии

Размер выплат в случае досрочного выхода безработного на пенсию считается так же, как для обычных пенсионеров по возрасту.

Право, а не обязанность

При желании безработный может отказаться от досрочной пенсии и получать пособие по безработице (для предпенсионеров установлен его повышенный размер, до 12 130 рублей).

Что дальше

По достижении возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости (в том числе назначаемой досрочно) получатель пенсии по безработице вправе осуществить переход на получение этой пенсии.

Если человек устраивается на работу или начинает другую оплачиваемую деятельность, выплата пенсии, назначенной по безработице, прекращается. После прекращения трудовой деятельности выплата снова может быть восстановлена по предложению центра занятости.

Что еще положено предпенсионерам

Люди предпенсионного возраста имеют право на ряд других льгот. Возможность воспользоваться некоторыми из них возникает в момент вхождения в категорию предпенсионеров.

Исключением являются налоговые послабления: право на них наступает в 55 лет у женщин и в 60 — у мужчин.

Предпенсионеры могут не платить налог на имущество с одного объекта любого вида и освобождены от земельного налога на участки площадью до шести соток. В случае большего размера участка налог платится только с излишка. При этом льготы по налогам — заявительные, чтобы их получить, нужно писать заявление в налоговую инспекцию.

Люди предпенсионного возраста, как и пенсионеры, имеют право на обязательную долю наследства независимо от завещания. Размер обязательной доли составляет минимум половину того, что человек получил бы, если бы имущество делили в общем порядке, а не по воле умершего, даже если он совсем не указан в завещании.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет имеют право по своему желанию получить алименты от бывших супругов (если после развода прошло не больше пяти лет), детей, внуков и других родственников. Размер алиментов устанавливается по решению суда или по договоренности.

Предпенсионеры могут ежегодно получить два оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации. Даты этих отгулов нужно согласовать с работодателем, а факт диспансеризации подтвердить справками.